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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

Молдавия присоединится к программе единого рынка Европейского союза

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии ратифицировал соглашение с Евросоюзом об участии республики в программе единого рынка, передает корреспондент "Интерфакса".

Председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан отметил, что после ратификации документа предприниматели Молдавии получат расширенный доступ к европейским фондам.

"Благодаря этому будет обеспечена последовательная структура финансирования с целью поддержки ключевых целей - обеспечения безопасности пищевых продуктов, защиты потребителей и поддержка малых и средних предприятий. Программа предполагает разработку и распространение высококачественной европейской статистики. Политику ЕС можно будет оценивать, граждане, власти, бизнес и лица, принимающие решения, смогут участвовать в демократическом процессе и принимать обоснованные решения", - заявил Мариан.

По его словам, Молдавия получит доступ к финансовым инструментам, опыту и передовой практике других стран-бенефициаров программы.

Общий бюджет программы 4,2 млрд евро на период 2021-2027 годов.

Соглашение с ЕС об участии Молдавии в программе единого рынка было подписано 8 сентября 2023 года.

Евросоюз Молдавия Раду Мариан
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