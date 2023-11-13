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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

В Румынии начал работу центр по обучению украинских летчиков пилотированию F-16

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Представители властей Румынии, Нидерландов, а также руководства американской аэрокосмической компании Lockheed Martin в понедельник на базе румынских ВВС "Борча" дали старт программе по подготовке украинских летчиков для пилотирования истребителей F-16, сообщает ЭФЭ.

По данным агентства, Нидерланды в рамках этой программы намерены предоставить до 18 истребителей F-16, пять из которых уже находятся в этом учебном центре.

Компания Lockheed Martin в рамках соглашения обеспечит участников программы инструкторами и техническим персоналом, отмечает ЭФЭ.

В учебном центре на базе румынских ВВС "Борча" также проходят обучение румынские пилоты и летчики из других стран НАТО, напоминает агентство.

F-16 Нидерланды Румыния Украина
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