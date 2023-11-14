В Финляндии готовят предложения ограничить переход границы из-за нелегалов из РФ

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Финляндии в срочном порядке готовит для правительства предложения об ограничении пересечения границы, сообщила глава МВД Мари Рантанен.

Подготовка этих предложений связана с ростом попыток пересечения границы со стороны России.

"Правительство может принять решение об ограничении или закрытии пунктов пересечения границы, если такое ограничение необходимо для предотвращения серьезной угрозы общественному порядку, национальной безопасности или здоровью населения. Министерство внутренних дел представит этот вопрос, и правительство примет решение по нему", - заявила Рантанен во вторник местным СМИ.

По данным пограничного департамента, в последнее время через пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра в Юго-Восточной Финляндии ежедневно границу без необходимых документов пытаются пересечь по несколько десятков человек, в основном иностранцев, использующих Россию как транзитную страну.

При этом пограничники отмечают, что их российские коллеги, которые ранее не пропускали людей без соответствующих документов в сторону Финляндии, теперь пренебрегают этой деятельностью.

Погранслужба Финляндии считает, что "ситуация выглядит организованной". А министр обороны Антти Хяккянен заявил во вторник, что "признаки указывают на контролируемый въезд".

Ранее в Финляндии обнаружили "повышенное движение велосипедистов" на границе с Россией и с 9 ноября ввели запрет на въезд в страну из РФ на велосипедах. Как сообщил 12 ноября замкомандующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари, нелегальные иммигранты, чаще всего использующие РФ как транзитную страну, стали чаще добираться до Финляндии на велосипедах, чем раньше, и за прошедшую неделю было зарегистрировано около 30 таких случаев. "Очевидно, что это новое явление", - отметил офицер.

Финский офицер уточнил, что ежедневно восточную границу пересекает в обоих направлениях около 3 тыс. человек через пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра в Юго-Восточной Финляндии.