Литва оценит экономическую целесообразность закрытия КПП на границе с РФ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Литва рассмотрит вопрос о том, будет ли экономически рационально закрыть пункты пересечения границы с Россией и Белоруссией, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Вопрос актуальный, мы живем рядом с недружественными государствами, граничим с обоими недружественными государствами, и эта граница действительно очень длинная. Я думаю, что решение Финляндии (об ограничении пересечения ее границы - ИФ) основано на очень объективной информации и данных о том, что могут возникнуть вызовы такого рода. Мы, конечно, продолжим рассматривать вопрос о том, насколько экономически рационально сокращать пункты пересечения границы, чтобы, с одной стороны, не пострадала наша экономика, а с другой стороны, была обеспечена безопасность нашей страны", - сказал Науседа журналистам в четверг.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в четверг, что решения о закрытии пограничных переходов с Белоруссией должны приниматься с учетом общей ситуации в области безопасности и верховенства закона. По его словам, неправильно иметь "политическую кнопку для отключения пограничных переходов", для этого необходима правовая основа.

Бюджетно-финансовый комитет литовского Сейма предложил правительству рассмотреть возможность закрытия пограничных переходов с Белоруссией или Россией, через которые в Литву поступает большая часть контрабанды.

Как сообщалось, министерство внутренних дел Финляндии в срочном порядке готовит для правительства предложения об ограничении пересечения границы. "Правительство может принять решение об ограничении или закрытии пунктов пересечения границы, если такое ограничение необходимо для предотвращения серьезной угрозы общественному порядку, национальной безопасности или здоровью населения. Министерство внутренних дел представит этот вопрос, и правительство примет решение по нему", - заявляла во вторник глава МВД Мари Рантанен.

Такие предложения МВД Финляндии готовит в связи с ростом попыток пересечения границы со стороны России. Так, по данным пограничного департамента, в последнее время через пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра на юго-востоке Финляндии ежедневно границу без необходимых документов пытаются пересечь по несколько десятков человек, в основном иностранцев, использующих Россию как транзитную страну.

Сообщалось также, что с 18 августа Литва закрыла пограничные пункты пропуска "Шумскас" (с белорусской стороны - "Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией. Кабинет министров мотивировал принятие этого решения геополитической обстановкой и необходимостью снижения уровня угроз. Остаются открытыми четыре пункта пересечения границы с Белоруссией: "Мядининкай" ("Каменный лог"), "Лаворишкес" ("Котловка"), "Райгардас" ("Привалка") и "Шальчининкай" ("Бенякони").