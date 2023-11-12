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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

В Финляндии подтвердили запрет на въезд в страну из России на велосипедах

В Финляндии подтвердили запрет на въезд в страну из России на велосипедах
Забор на границе между Финляндией и Россией в районе города Иматра
Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Финляндии подтвердили запрет на въезд в страну из России на велосипедах, о чем ранее сообщили российские СМИ.

"С прошлого четверга велосипедисты не могут попасть в Финляндию из России через пограничные пункты пропуска в Юго-Восточной Финляндии", - сказал в воскресенье порталу Yle заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии подполковник Юкка Луккари.

Он объяснил, что "решение вмешаться было принято, когда было обнаружено повышенное движение велосипедистов".

"В последние дни на границе были замечены изменения в транспортных средствах, используемых для въезда в Финляндию. Нелегальные иммигранты стали чаще добираться до Финляндии на велосипедах, чем раньше", - рассказал Луккари.

Он отметил, что за прошедшую неделю было зарегистрировано около 30 таких случаев, "очевидно, что это новое явление".

По словам Луккари, прибывающие, чаще всего использующие Россию как транзитную страну, не имели необходимых документов, велосипеды зачастую не отвечали техническим требованиям или люди были без шлемов.

Финский офицер уточнил, что ежедневно восточную границу пересекает в обоих направлениях около 3 тыс. человек через пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра в Юго-Восточной Финляндии.

Финляндия
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