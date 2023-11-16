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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В Мали мятежники после потери стратегического города намерены продолжать борьбу

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Лидер малийских сепаратистов, борющихся за отделение северной части страны, Биляль Шариф заявил в четверг, что, несмотря на потерю имеющего стратегическое значение города Кидаль, борьба его группировки продолжится.

"Я заверяю вас, мы будем вести бой до конца, и он завершится нашей победой", - цитирует EFE слова Шарифа, с которыми он обратился к своим сторонникам.

Агентство напоминает, что Шариф возглавляет коалицию сепаратистов, которая с сентября ведет тяжелые бои с малийской армией.

Армия Мали сообщила во вторник, что ее подразделения вступили в город Кидаль, который годами считался оплотом сепаратистов, в основном из числа народа туарегов.

В минувшие выходные военные двигались к Кидалю, ведя бои с повстанцами. В этом районе, покрытом пустыней, проживают около 25 тыс. человек, там проходят важные пути, связывающие Мали с Алжиром.

Мали Кидаль Биляль Шариф
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