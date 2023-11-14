Спикер ливанского парламента предостерег Израиль от дальних ударов по югу Ливана

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Спикер парламента Ливана Набих Берри во вторник предупредил Израиль о недопустимости расширения зоны его ударов на юге ливанской территории.

"Спикер парламента Ливана Набих Берри во вторник высказался против того, чтобы израильский враг заходил слишком далеко и усиливал агрессию, вновь и вновь атаковал мирных жителей, сотрудников СМИ и парамедиков, проводил атаки все глубже на ливанской территории, вдобавок угрожая столице Бейруту", - информирует саудовское издание Arab News.

На встрече с и.о. главы правительства Ливана Наджибом Микати и командующим Временными силами ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) генерал-майором Арольдо Ласаро Берри заявил об угрозе расширения конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС в регионе. В свою очередь Микати заявил, что Ливан поддерживает продолжение миссии ЮНИФИЛ на юге Ливана.

После переговоров с Берри и Микати об обстановке в южных районах Ливана Ласаро выразил беспокойство о "возможности более масштабного и интенсивного насилия" на этой территории. Он отметил, что ЮНИФИЛ продолжает выполнять важнейшую роль - способствовать снижению напряженности с целью не допустить эскалации ситуации.

Он добавил, что сейчас испытывается на прочность резолюция СБ ООН 1701, которая положила конец Второй ливанской войне 2006 года между Израилем и "Хезболлой".

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа, по палестинским данным, превысило 11,3 тыс. человек.

Вместе с тем ЦАХАЛ и "Хезболла" не прекращают обмены ударами. Так, недавно в "Хезболле" заявили, что выпустили ракеты по местам скопления израильских солдат в приграничной зоне. В свою очередь в ЦАХАЛ во вторник сообщали, что атаковали объекты "Хезболлы" на юге Ливана в ответ на обстрелы.