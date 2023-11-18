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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:56

СМИ сообщили, что "Хезболла" запустила 25 ракет по Израилю

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Бойцы ливанской группировки "Хезболла" запустили 25 ракет в сторону населенных пунктов на севере Израиля, сообщает в субботу агентство ЭФЭ со ссылкой на израильских военных.

Обстрел не привел к жертвам.

В свою очередь, Армия обороны Израиля открыла артиллерийский огонь по районам, из которых были осуществлены пуски ракет.

Ракетные обстрелы со стороны "Хезболлы" участились в последние недели на фоне проведения Израилем наземной военной операции в секторе Газа.

Хроника 07 октября – 18 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Хезболла сектор Газа
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