СМИ сообщили, что "Хезболла" запустила 25 ракет по Израилю

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Бойцы ливанской группировки "Хезболла" запустили 25 ракет в сторону населенных пунктов на севере Израиля, сообщает в субботу агентство ЭФЭ со ссылкой на израильских военных.

Обстрел не привел к жертвам.

В свою очередь, Армия обороны Израиля открыла артиллерийский огонь по районам, из которых были осуществлены пуски ракет.

Ракетные обстрелы со стороны "Хезболлы" участились в последние недели на фоне проведения Израилем наземной военной операции в секторе Газа.