Палата представителей США поддержала пошаговый план финансирования правительства

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Члены палаты представителей Конгресса США во вторник поддержали резолюцию спикера Майка Джонсона по предотвращению приостановки работы правительства, который предусматривает его двухэтапное финансирование, сообщает CNN.

За такую меру выступили 336 конгрессменов, против проголосовали 95. Для принятия резолюции необходимо большинство в две-трети голосов.

Теперь план до пятницы должен одобрить сенат.

Временную меру представили на рассмотрение в рамках процедуры, которая позволяет обойти комитет по регламенту палаты представителей.

Джонсон 11 ноября обнародовал временный законопроект о расходах, известный как продолжающаяся резолюция, который призван продлить финансирование администрации США на нынешнем уровне. Срок согласованного ранее временного финансирования правительства, определенный законопроектом в октябре, истекает 17 ноября.

На первом этапе законопроект предусматривает финансирование до 19 января и включает ассигнования на сельское хозяйство, военное строительство и дела ветеранов, энергетику и водоснабжение. Второй этап, который предлагается продлить до 2 февраля, включает финансирование остальной части правительства.

Законопроект не включает резкое сокращение расходов, но при этом не обеспечивает финансирование Украины, Израиля и южной границы США.

Ранее лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что поддерживает двухэтапный план финансирования правительства без включения в него помощи Украине, и призвал к поддержке коллег.

По его словам, предложение, с которым выступил Джонсон, является "ответственной мерой, которая позволит избежать оплошностей в федеральных расходах" и позволит конгрессменам завершить работу над ежегодными законопроектами о бюджете в течение ближайших двух месяцев.

На прошлой неделе лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис назвал пошаговый подход Джонсона "неудачным". При этом он отметил, что исключение из законопроекта сокращения расходов и поправок делает его более привлекательным для демократов. Такой законопроект "является единственным путем вперед", добавил Джеффрис.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала план Джонсона "рецептом для еще большего республиканского хаоса и новых шатдаунов".

"Республиканцы в палате представителей должны перестать тратить время на собственные политические разногласия, выполнять свою работу и работать в двухпартийном режиме, чтобы предотвратить приостановку работы", - заявила Жан-Пьер.

В конце сентября Конгресс США принял резолюцию по временному бюджету, которая позволила избежать прекращения финансирования федеральных органов власти. Соответствующий законопроект предусматривал финансирование работы правительства на 45 дней.