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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Байден обсудил с Нетаньяху освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС

Байден обсудил с Нетаньяху освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС
Фото: Doug Mills-Pool/Getty Images

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонной беседе обсудили освобождение заложников, которых ХАМАС удерживает в секторе Газа, сообщил Белый дом.

"Президент и премьер-министр подробно обсудили продолжающиеся усилия по обеспечению освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, включая многих детей и ряд американцев", - говорится в сообщении.

Белый дом отметил, что стороны также обсудили последние события в Израиле и Газе.

В то же время, представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил CNN в среду утром, что израильская армия "вошла в больницу Аль-Шифа", "чтобы выполнить локальную и точную миссию, возможно, достичь места, где мы победим ХАМАС и освободим заложников".

"Мы не совершаем налет на больницу, а нацеливаемся на конкретное место", - сказал израильский чиновник.

Как ранее заявила пресс-служба ЦАХАЛ, армия приступила к операции на территории крупнейшей в секторе Газа больницы "Аль-Шифа".

"Основываясь на разведывательной информации и оперативной необходимости, силы ЦАХАЛ проводят точную и целенаправленную операцию против ХАМАС в районе больницы "Аль-Шифа", - говорилось в релизе.

Израиль утверждает, что под больницей оборудован командный пункт ХАМАС.

США Джо Байден Израиль Биньямин Нетаньяху сектор Газа ХАМАС
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