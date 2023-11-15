Израильская армия начала операцию в больнице Аль-Шифа в Газе

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля приступила к операции на территории крупнейшей в секторе Газа больницы Аль-Шифа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Основываясь на разведывательной информации и оперативной необходимости, силы ЦАХАЛ проводят точную и целенаправленную операцию против ХАМАС в районе больницы Аль-Шифа", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в состав сил ЦАХАЛ, которые участвуют в операции в больнице, входят медицинские бригады и лица, говорящие по-арабски, которые прошли специальную подготовку, чтобы "в этой сложной и чувствительной обстановке не причинить вреда гражданским лицам, используемым ХАМАС в качестве живого щита".

Пресс-служба пишет, что Израиль неоднократно предупреждал, что использование ХАМАС больницы в военных целях "ставит под угрозу ее защищенный статус в соответствии с международным правом, и предоставила достаточно времени, чтобы прекратить это незаконное злоупотребление".

"Мы призываем всех террористов ХАМАС, находящихся в больнице, сдаться", - подчеркивается в релизе.

Ранее арабские СМИ сообщили, что Израиль информировал Минздрав Газы о начале операции в больнице.

Израиль утверждает, что под больницей оборудован командный пункт ХАМАС, об этом заявляют и в Вашингтоне.

Так, по словам советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, хотя США призвали Израиль избегать вооруженных столкновений вблизи больниц, "можно просто взглянуть на сообщения из открытых источников о том, что ХАМАС использует больницы, как и многие другие гражданские объекты, для командования и контроля, для хранения оружия, для размещения своих боевиков".

Представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что, по данным американской разведки, группировка использует больницы, в том числе Аль-Шифу, в военных целях.

ХАМАС в связи с этим заявил, что таким образом Соединенные Штаты дали Израилю "зеленый свет" для проведения в медучреждениях кровопролитных операций.

Накануне поступила информация, что Аль-Шифа практически прекратила работу из-за отсутствия топлива. Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в больнице находятся 1,5 тыс. пациентов, 1,5 тыс. медицинских работников и от 15 тыс. до 20 тыс. человек, ищущих убежища.