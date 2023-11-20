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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Аэропорты Вильнюса и Каунаса проверяли из-за сообщения о минировании

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Компания Lietuvos oro uostai ("Литовские аэропорты") сообщила, что примерно в 8 утра (9:00 по Москве) получила сообщения о минировании аэропортов Вильнюса и Каунаса.

В Каунасском аэропорту провели эвакуацию примерно сотни пассажиров. Примерно в 9:30 компания заявила, что после оценки ситуации и проверки мест общего пользования аэропорта информация о заложенных бомбах не подтвердилась. Пассажирам разрешили вернуться в терминал, их регистрация продолжилась. В компании добавили, что ни один рейс не был задержан или отменен.

Около 10:00 Lietuvos oro uostai сообщила, что и в Вильнюсском аэропорту угроза взрыва также оказалась ложной, поэтому пассажирам разрешили вернуться в терминалы и предприятие продолжило работу. В компании считают, что в результате будут задержаны два рейса с вылетом в Хельсинки и Варшаву.

15 ноября аэропорт Вильнюса также проверяли из-за ложной угрозы о минировании.

В Литве действуют три международных аэропорта - в Вильнюсе, Каунасе и Паланге, которыми управляет Lietuvos oro uostai. Вильнюсский аэропорт - крупнейший в стране.

Вильнюс Каунас Литва Lietuvos oro uostai
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