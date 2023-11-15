В Газу из Египта впервые с 7 октября доставили груз с топливом

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Грузовик с топливом в среду въехал на территорию сектора Газа через КПП "Рафах" на границе с Египтом, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

Отмечается, что, таким образом, впервые с 7 октября в анклав поступил именно груз с топливом.

Ранее сообщалось, что Израиль разрешил грузовым автомобилям, используемым агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), заправиться на контрольно-пропускном пункте "Рафах" и доставить топливо в Газу.

В свою очередь, источники портала Axios сообщали, что решение Израиля одобрить заправку грузовиков ООН было принято по просьбе администрации президента США Джо Байдена и в координации с израильскими службами безопасности.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, более 200 человек были захвачены в заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа, по палестинским данным, превысило 11 тыс. человек.