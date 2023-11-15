Израильский министр пообещал преследовать ХАМАС не только в Газе, но и во всем мире

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Министр израильского правительства Бенни Ганц заявил, что его страна не допустит продолжения деятельности радикальной группировки ХАМАС не только в секторе Газа, но в других странах мира. Об этом пишет The Times of Israel.

"Не будет городов, которые станут убежищами для них, не будет и таких домов", - заявил он журналистам и пообещал, что Израиль будет преследовать лидеров ХАМАС "где угодно (...). На земле и под землей, в Газе и во всем мире".

15 ноября Армия обороны Израиля приступила к операции на территории крупнейшей в секторе Газа больницы Аш-Шифа, под которой, по данным ЦАХАЛа, оборудован командный пункт ХАМАС.