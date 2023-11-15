Грузовики ООН доставят топливо в сектор Газа через КПП Рафах

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Израиль разрешил грузовикам агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заправиться на контрольно-пропускном пункте Рафах и доставить топливо в сектор Газа, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

Это станет первым случаем, когда Израиль разрешил поставку топлива в анклав после нападения ХАМАС 7 октября, отмечает телеканал.

По данным источников портала Axios, Израиль одобрил доставку топлива в анклав по просьбе администрации президента США Джо Байдена.

БАПОР заявляет, что без топлива его операция по оказанию помощи в Газе невозможна.

"Без топлива гуманитарная операция в Газе подходит к концу. Гораздо больше людей пострадают и, скорее всего, умрут", - цитирует генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаццарини CNN.