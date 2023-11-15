Постпреды ЕС намерены в пятницу начать обсуждение 12-го пакета санкций против РФ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Постпреды стран ЕС планируют в пятницу начать обсуждение подготовленных Брюсселем предложений по 12-му пакету санкций против России, сообщает в среду издание Politico со ссылкой на собственные источники.

"По данным двух дипломатов, постпреды ЕС намерены провести первое обсуждение пакета санкций в пятницу", - говорится в статье.

В ней отмечается, что неясно, когда завершится процесс согласования мер на уровне постпредов. "Планируется завершить эту процедуру до заседания Европейского совета в середине декабря, а самое позднее - до конца этого года", - пишет Politico.

После согласования мер постпредами санкции нужно будет утвердить на уровне руководителей стран ЕС.

Ранее в среду Bloomberg сообщило со ссылкой на внутренние документы ЕС, что Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских санкций предлагает ввести запрет на экспорт некоторых типов станков и деталей к ним.

Согласно информации агентства, речь идет о "станках и деталях к ним, которые могут быть использованы для производства оружия". Кроме того, по данным Bloomberg, Брюссель рассматривает возможность ограничений на такие товары, как литиевые батареи, термостаты, некоторые химикаты и двигатели для беспилотников.

Согласно документу, в проект предложений по новому пакету, как и ожидалось, будет включен запрет на поставки российских алмазов с 1 января. Также в нем фигурируют дополнительные меры, которые позволят, по мнению Брюсселя, обеспечить соблюдение потолка цен на российскую нефть.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что планирует представить в среду совместно с Еврокомиссией предложения по 12-му пакету антироссийских санкций, включающему в себя, в частности, ограничения в отношении российских алмазов, меры по повышению эффективности потолка цен на нефть из РФ.

Предыдущий пакет санкций ЕС принял в июне 2023 года.