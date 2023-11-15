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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Пашинян заявил о планах расширения круга партнеров Армении в сфере безопасности

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика диверсифицирует свои отношения в сфере безопасности.

"Наши партнеры в сфере безопасности, в том числе, по объективным причинам не могут продавать нам оружие и вооружение. Об этом мы говорим открыто", - сказал Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте в среду.

По его словам, Армения просит своих партнеров не обижаться, "но мы должны искать других партнеров в сфере безопасности".

"Мы ищем и находим этих партнеров, пытаемся заключать соглашения, приобретать вооружение, военную технику. Это наша политика", - отметил Пашинян.

Он заявил также, что изменения политики Армении в стратегическом смысле нет.

По словам политического лидера, Армения не готовит почву для выхода из ОДКБ.

"ОДКБ, вопреки своим обязательствам, не дала должной реакции на вызовы безопасности Армении, и это повторялось несколько раз. При всем уважении к коллегам по ОДКБ, но непонятно, почему мы каждый раз ходим на эти мероприятия (заседания в рамках ОДКБ - ИФ), повторяем одно и то же, и каждый раз не получаем должной реакции", - отметил Пашинян.

Он заявил, что де-юре ОДКБ отказывается фиксировать зону своей ответственности в Армении.

"И в этих условиях мы не можем участвовать в процессе, когда под сомнение может быть поставлена территориальная целостность и суверенитет Армении", - сказал Пашинян.

Никол Пашинян Армения
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