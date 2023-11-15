Литва запретила перевозить через свою территорию некоторые станки и барометры

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Литовское правительство расширило национальный список товаров двойного назначения, запрещенных к перевозке по суше через Литву, сообщает агентство BNS.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы снизить технические возможности России и Беларуси вести боевые действия на Украине. Еще в июне мы ограничили экспорт товаров двойного назначения, которые экспортируются в страны Центральной Азии через Литву, Беларусь и Россию и могут быть использованы в боевых действиях на Украине. Видя необходимость усилить наши решения, мы вводим дополнительные ограничения", - сказала министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте, комментируя решение правительства.

В правительственном постановлении уточняется, что в список включены центры механической обработки, токарные, сверлильные, расточные, фрезерные, резьбонарезные станки, оптические и полупроводниковые носители информации, литий-диоксид, марганцевые гальванические элементы и батареи, транспортные средства для перевозки грузов и барометры.

В июне правительство Литвы запретило сухопутную транспортировку через страну 57 товаров двойного назначения, в основном продукции с микроэлектроникой и полупроводниками.

Ранее сообщалось, что некоторые типы станков и деталей к ним могут быть запрещены к экспорту в Россию из Евросоюза в рамках готовящегося очередного пакета санкций. По данным Bloomberg, речь идет о "станках и деталях к ним, которые могут быть использованы для производства оружия". Кроме того, по сведениям агентства, Брюссель рассматривает возможность ограничений на такие товары, как литиевые батареи, термостаты, некоторые химикаты, двигатели для беспилотников.

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) 17 ноября планирует обсудить предложения по новому пакету ограничительных мер в отношении России.