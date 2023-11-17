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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

EU Observer сообщил о готовящихся санкциях против российских ювелирных изделий

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Запрет на импорт алмазов из России, который Евросоюз собирается ввести в рамках 12-го пакета санкций, будет распространяться и на ювелирные изделия, пишет EU Observer со ссылкой на источники.

По их сведениям, Евросоюз предлагает включить в новый антироссийский санкционный пакет "запрет на импорт несортированных алмазов, а также большинства непромышленных и искусственных алмазов". В список ограничений также включат любые "ювелирные изделия", "изделия из натурального и культивированного жемчуга" и изделия с золотом и серебром, включающие бриллианты". В частности, это распространяется на наручные часы.

"Запрет касается алмазов, добытых в России, алмазов, экспортируемых из России, алмазов, которые перевозились транзитом через Россию, и российских алмазов, обработанных в третьих странах", - пишет EU Observer со ссылкой на внутренний документ ЕС.

Если эти предложения утвердят, запрет на алмазы из России введут с 1 января 2024 года. Ограничения на алмазы из России, прошедшие огранку в третьих странах, планируется ввести с 1 сентября 2024 года, так как сначала потребуется внедрить новый механизм по отслеживанию происхождения данных товаров.

Помимо этого, в санкционный список, по информации издания, предлагается включить "семь частных военных компаний", среди которых упоминаются, например, "Царские волки", а из физлиц - Илью Медведева, сына зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) 17 ноября обсудит предложения по 12-му пакету ограничительных мер в отношении России. Вслед за согласованием пакета на уровне Coreper официальное решение должно быть принято Советом ЕС, и после публикации в "Официальном журнале" Евросоюза оно вступит в силу. По прогнозу источников Politico, планируется завершить эту процедуру до саммита ЕС 14-15 декабря.

Как сообщал Bloomberg, ЕС предлагает ввести запрет на экспорт некоторых типов станков и деталей к ним, а также такие виды товаров, как литиевые батареи, термостаты, некоторые химикаты, двигатели для беспилотников.

Coreper Евросоюз Илья Медведев Царские волки
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