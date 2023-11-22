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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Германия выделит Армении 84,6 млн евро в виде грантов и кредитов

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Германии предоставит Армении помощь в размере 84,6 млн евро в виде грантов и кредитов, передает агентство "Арменпресс".

Об этом заявили министр экономики Армении Ваан Керобян и госсекретарь министерства экономического развития и сотрудничества Германии Нильс Аннен на пресс-конференции в Ереване по итогам двухдневных межправительственных переговоров.

"Дополнительная помощь, предоставленная Германией, будет направлена на реализацию новых программ в сфере среднего профессионального технического образования, а также в сфере возобновляемой энергетики", - отметил Керобян.

Правительства Армении и Германии подписали протокол о межправительственных переговорах. Это первые официальные переговоры с 2014 года.

"Я думаю, что это очень четкий сигнал всему миру, что Германия и Армения открывают новый путь сотрудничества. Армения вновь доказала, что она привержена демократии и демократическому обществу", - сказал Аннен.

Госсекретарь ФРГ отметил, что "отдельное содействие намечено правительству Армении для приема и интеграции населения, прибывшего в Армению из Нагорного Карабаха".

Аннен также отметил, что Германия уделит больше внимания укреплению энергетической независимости Армении.

Германия Армения Нильс Аннен Ваан Керобян
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