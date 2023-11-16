Си Цзиньпин и Байден договорились о восстановлении контактов между военными ведомствами

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В ходе переговоров в Сан-Франциско председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом была достигнута договоренность о восстановлении связей между двумя странами по военной линии, сообщило агентство "Синьхуа".

"Главы государств двух стран договорились поощрять и укреплять диалог и сотрудничество между Китаем и Соединенными Штатами в различных областях", в частности, "возобновить общение на высоком уровне между двумя вооруженными силами на основе равенства и уважения", говорится в сообщении агентства.

По данным "Синьхуа", контакты по военной линии также будут включать рабочие встречи Минобороны Китая и Соединенных Штатов, заседания китайско-американского механизма консультаций по военной безопасности на море и телефонные переговоры на различных уровнях.

Эти контакты между двумя странами были прерваны после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года. После этого Китай отклонил неоднократные попытки американских военных руководителей связаться с китайскими коллегами по телефону.