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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Байден заявил, что США и Китай возобновляют военные контакты

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что его встреча с китайским лидером Си Цзиньпином привела к возобновлению контактов между американскими и китайскими военными.

"Критически важно, что мы возобновляем прямые военные контакты, которые, как вы знаете, были прерваны, и вызывало беспокойство, что может случиться в случае недопонимания", - сказал Байден в ходе пресс-конференции, состоявшейся после его встречи с китайским лидером.

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"Мы возвращаемся к прямым, открытым, ясным коммуникациям", - отметил президент США.

Он подчеркнул, что "жизненно важные просчеты с любой стороны могут вызвать реальные проблемы с такой страной, как Китай или любая другая крупная страна".

Ранее китайское агентство "Синьхуа " сообщило, что в ходе переговоров в Сан-Франциско между лидерами США и Китая была достигнута договоренность о восстановлении связей между двумя странами по военной линии.

"Главы государств двух стран договорились поощрять и укреплять диалог и сотрудничество между Китаем и Соединенными Штатами в различных областях", в частности, "возобновить общение на высоком уровне между двумя вооруженными силами на основе равенства и уважения", говорится в сообщении агентства.

По данным "Синьхуа", контакты по военной линии также будут включать рабочие встречи Минобороны Китая и Соединенных Штатов, заседания китайско-американского механизма консультаций по военной безопасности на море и телефонные переговоры на различных уровнях.

Эти контакты между двумя странами были прерваны после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года. После этого Китай отклонил неоднократные попытки американских военных руководителей связаться с китайскими коллегами по телефону.

Джо Байден Китай США Сан-Франциско Си Цзиньпин
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