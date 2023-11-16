Глава МИД КНР отметил стратегическое значение встречи Си и Байдена

Два лидера сформировали "Видение Сан-Франциско", в котором указано направаление здорового развития двусторонних отношений

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Байденом имеет большое значение для двухсторонних отношений и ситуации в мире, заявил на пресс-конференции глава МИД Китая Ван И. Запись его заявлений распространило китайское внешнеполитическое ведомство.

"Можно сказать, что независимо от уникальности организации встречи, внимания, которое ему уделяли Китай, Соединенные Штаты и международное сообщество от важности самой встречи, этот саммит глав государств имеет стратегическое значение и далеко идущие последствия", - сказал он.

По его словам, главы государств на этой встрече обменялись мнениями по наиболее важным вопросам, включая надлежащий контроль над разногласиями и содействие диалогу и сотрудничеству.

Они обсудили урегулирование палестино-израильского конфликта, украинский кризис, изменение климата, искусственный интеллект и другие глобальные вызовы, а также "правильный путь взаимодействия Китая и Соединенных Штатов".

По словам Ван И, лидеры "сформировали ориентированное на будущее "Видение Сан-Франциско", в котором указано направление и намечен план реализации здорового, стабильного и устойчивого развития китайско-американских отношений".

Он отметил, что стороны обсудили диалог и сотрудничество в различных областях и достигли консенсуса в более 20 вопросах, в частности в области политической дипломатии, культурных обменов, глобального управления и военной безопасности. Они договорились об активизации обменов на высоком уровне, консультаций в областях торговли, экономики, финансов, экспортного контроля, по делам Азиатско-Тихоокеанского региона, мирового океана, контроля над вооружениями и нераспространением, а также между военными двух стран.

По его словам, Си Цзиньпин заявил Байдену, что "сдерживание и подавление Соединенными Штатами Китая в области экономики, торговли и науки и техники не снижает риск, а создает риски". Он также призвал американскую сторону отменить односторонние санкции и обеспечить честные и недискриминационные условия для китайских компаний.

Си Цзиньпин подробно разъяснил принципиальную позицию Китая по Тайваню и потребовал, чтобы Соединенные Штаты соблюдали принцип "одного Китая", выступали против "независимости Тайваня", прекратили вооружать Тайвань, вмешиваться во внутренние дела Китая и поддержали мирное воссоединение Китая.

Ван И сказал, что организация встречи проходила сложно. "Но Сан-Франциско - это еще не конец, он должен стать новой отправной точкой. Мы верим, что Китай и Соединенные Штаты должны и могут в конечном итоге найти правильный способ поладить".