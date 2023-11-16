Байден заявил Си Цзиньпину, что США против изменения статус-кво в Тайваньском проливе

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В ходе состоявшихся переговоров президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным вызовам, сообщил Белый дом.

"Президент подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов защите наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Он подчеркнул неизменную приверженность Соединенных Штатов свободе судоходства и полетов, соблюдению международного права, поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также полной денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в сообщении.

Байден также "подчеркнул, что политика США в вопросе "одного Китая" не изменилась и была последовательной на протяжении десятилетий и администраций".

В то же время Байден "повторил, что Соединенные Штаты выступают против любых односторонних изменений статус-кво любой из сторон, и что мы ожидаем разрешения разногласий по обе стороны Тайваньского пролива мирными средствами".

Президент "призвал к сдержанности в использовании КНР военной активности в Тайваньском проливе и вокруг него".

Белый дом отметил, что Байден "подчеркнул поддержку Соединенными Штатами свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".