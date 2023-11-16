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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Что случилось этой ночью: четверг, 16 ноября

Встреча Байдена и Си Цзиньпина, выход 107 россиян из Газы, обстрел Курской области со стороны ВСУ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Байден заявил Си Цзиньпину, что США против изменения статус-кво в Тайваньском проливе. Однако лидеры двух государств на прошедших переговорах договорились о возобновлении военного сотрудничества.

- Сто семь россиян и членов их семей вышли в среду из Сектора Газа. Затем они в составе автобусной колонны отправились в Каир.

- Суджанский район Курской области обстрелян ВСУ. Пострадавших нет.

- СБ ООН принял резолюцию, призывающую к гуманитарным паузам в Газе. Предложенную представителем РФ поправку Совет безопасности не одобрил

- Самолет МЧС РФ с 21 тонной гуманитарной помощи для населения Газы вылетел в Египет. Помощь организована по поручению главы МЧС.

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