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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Израиль против продолжительных гуманитарных пауз в секторе Газа без освобождения заложников

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - МИД Израиля выступил против призыва СБ ООН к продолжительным гуманитарным паузам в секторе Газа без освобождения всех захваченных ХАМАС заложников, сообщила газета пишет The Times of Israel.

В заявлении МИД, которое цитирует издание, говорится, что "нет места продолжительным гуманитарным паузам до тех пор, пока 239 заложников все еще находятся в руках террористов ХАМАС".

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Принятая вечером в среду СБ ООН резолюция содержит призыв к срочным и продолжительным гуманитарным паузам для беспрепятственной доставки в анклав воды, электроэнергии, топлива, продовольствие и медикаментов.

Как пишет, в свою очередь, газета The New York Times, ссылаясь на заявления двух израильских чиновников, в Израиле считают, что проведенный Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) рейд в больнице "Аш-Шифа" в Газе окажет на ХАМАС давление, вынудив его завершить сделку по обмену заложников на заключенных палестинцев.

По данным издания, переговоры о такой сделке идут. Предполагается, что ХАМАС освободит 50 женщин и детей, похищенных в ходе нападения 7 октября в обмен примерно на такое же число палестинских женщин и детей, удерживаемых в израильских тюрьмах.

По словам источников газеты, Израиль считает, что, заполучив "Аш-Шифу", которую, как израильтяне утверждают, ХАМАС использует в качестве военного командного центра, "группировка лишится ключевого актива" и "будет более склонна к торгу в вопросе о заложниках".

Как сообщалось, ЦАХАЛ в среду заявил об обнаружения штаба и оружия ХАМАС на территории больницы "Аш-Шифа".

В палестинском Минздраве отвергли заявления Израиля, ХАМАС также назвал обвинения Израиля ложью.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, до 240 человек были захвачены в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе, по палестинским данным, достигло 11,5 тыс. человек. Около 3,6 тыс. человек признаны пропавшими без вести.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября – 16 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Газа ХАМАС ЦАХАЛ
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