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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Боррель в поездке на Ближний Восток будет добиваться освобождения заложников

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Европейский союз с самого начала конфликта между Израилем и ХАМАС призывает освободить заложников, и это одна из главных тем визита на Ближний Восток главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сообщил его пресс-секретарь Петер Стано.

"Речь идет о необходимости освободить заложников и пленных ХАМАС. Они по-прежнему в руках террористов в Газе. И это одно из его (Борреля) главных посланий. Он прибыл с ним и в Израиль, и в Палестину", - сказал Стано в четверг на брифинге в Брюсселе.

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Он отвечал на вопрос, намерен ли глава европейской дипломатии оказать давление на Израиль, чтобы тот содействовал улучшению положения в Газе европейских граждан и местного населения.

"Мы делаем все, чтобы координировать усилия, вывезти европейских граждан из Газы и доставить туда больше гуманитарной помощи для тех, кто там остается", - продолжил пресс-секретарь.

По словам Стано, Боррель в ходе своего визита в регион должен донести позицию Евросоюза, и он постоянно выражает обеспокоенность судьбой европейских граждан в Газе.

В ответ на дополнительный вопрос представитель Борреля пояснил, что ситуация с вывозом европейцев из сектора Газа непростая, так как не существует единственного субъекта, способного решать вопрос о выезде граждан ЕС. Выезд возможен только через пограничный контрольно-пропускной пункт Рафах. По его словам, необходимо задействовать все имеющиеся на месте инструменты, координировать действия с Египтом и Израилем.

"Но, к тому же, есть люди, заблокированные в Газе. Некоторые части Газы по-прежнему под контролем ХАМАС. Это все чрезвычайно сложно. Вот почему мы работаем с возможно большим числом партнеров", - сказал Стано.

Накануне Европейская внешнеполитическая служба объявила, что высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Боррель с 16 по 20 ноября посетит Израиль, Палестину, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Катар и Иорданию. В четверг он находится в Израиле.

ЕС Израиль сектор Газа ХАМАС Жозеп Боррель
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