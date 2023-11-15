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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Президент Финляндии поддержал ограничения движения через границу с Россией

Саули Ниинистё не верит, что приток мигрантов закончится сам по себе

Президент Финляндии поддержал ограничения движения через границу с Россией
Конфискованные велосипеды у КПП на границе Финляндии с Россией
Фото: IMAGO/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил журналистам в Германии, что поддержал предложение правительства ограничить пересечение наземной границы республики с Россией и что, по его мнению, необходимы "очень четкие финские меры", чтобы остановить поток просителей убежища. Об этом сообщают финские СМИ.

Президент отметил, что несколько раз обсуждал ситуацию на восточной границе с премьер-министром Петтери Орпо и министром внутренних дел Мари Рантанен. По его словам, пришла пора понять, "что это не прекратится само по себе" и в дальнейшем ситуация на границе может осложниться.

Ниинистё скептически отнесся к предположению, что использование существующих дипломатических контактов с Россией поможет решить проблему с мигрантами: "Конечно, их можно использовать, но практическая польза может быть минимальной".

Финская погранслужба сообщила в соцсетях, что к середине дня 15 ноября со стороны России на наземные погранпункты Нуйямаа и Ваалимаа пришли еще 63 просителя убежища.

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен днем ранее анонсировала подготовку срочных мер по ограничению пересечения границы вплоть до ее полного закрытия. По данным пограничного департамента, в последнее время через пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра в Юго-Восточной Финляндии ежедневно границу без необходимых документов пытаются пересечь по несколько десятков человек, в основном иностранцев, использующих Россию как транзитную страну.

При этом пограничники отмечают, что их российские коллеги, которые ранее не пропускали людей без соответствующих документов в сторону Финляндии, теперь пренебрегают этой деятельностью и что ""ситуация выглядит организованной". Министр обороны Антти Хяккянен заявил во вторник, что есть признаки "контролируемого въезда" мигрантов.

Саули Ниинистё МВД Финляндия Мари Рантанен Антти Хяккянен Петтери Орпо
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