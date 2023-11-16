НАТО следит за ситуацией с мигрантами на границе России и Финляндии

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс внимательно следит за ситуацией с ростом числа иммигрантов на границе Финляндии с Россией, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы с большим вниманием следим за этим", - сказал Столтенберг на пресс-конференции, отвечая на вопрос о ситуации на финско-российской границе.

Он отметил, что находится в контакте с финской стороной, которая выражала обеспокоенность "увеличением числа соискателей статуса беженца на границе".

По словам Столтенберга, Финляндия должна сама в первую очередь решать вопросы, связанные со своей границей, но альянс и Хельсинки также должны обмениваться информацией и принимать решения в зависимости от дальнейшего развития событий.

Участвовавший в пресс-конференции президент Латвии Эдгар Ринкевич в свою очередь добавил, что его страна также находится "в тесном контакте" с Финляндией в связи с этой ситуацией. Он напомнил, что у Латвии также есть граница с Россией, на которой, по его словам, его страна готова при необходимости принимать меры в случае возникновения проблем.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии приняло решение закрыть на границе с Россией в ночь на субботу, 18 ноября, переходы на юго-востоке страны Ваалимаа, Нуйямаа, Ниирала и Иматра. "Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года", - сообщила в четверг на пресс-конференции министр внутренних дел Финляндии Мари Рантенен.

Западные СМИ отмечают, что в последние недели значительно возросло число просителей убежища, пытающихся попасть в Финляндию через российскую границу.