В Эстонии заявили о готовности закрыть пограничные переходы с РФ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Эстония готова в случае необходимости закрыть частично или полностью пункты пропуска на границе с Россией, заявил руководитель пограничной службы Вейко Коммусаар.

"Въезд в Евросоюз через Эстонию возможен только для тех, кто имеет на это все законные основания. Мы внимательно следим за ситуацией и, если потребуется, готовы предотвратить любую нелегальную миграцию. В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска", - сказал он в четверг газете Postimees.

Чиновник отметил, что Эстония знала о решении Финляндии закрыть четыре пункта пропуска на границе с РФ.

"Это, конечно, может означать, что люди, которые до сих пор собирались у этих границ, окажутся на эстонских пограничных переходах", - считает Коммусаар.

В четверг правительство Финляндии приняли решение закрыть четыре пограничных перехода с Россией на юго-востоке страны, объяснив это тем, что российские власти якобы помогают нелегальным мигрантам из третьих стран добираться до границ с целью получения статуса беженцев на территории ЕС.

Россия, в свою очередь, заявила, что считает идею финских властей закрыть КПП на российско-финской границе деструктивной. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, "Россия готова обсудить озабоченности Хельсинки".