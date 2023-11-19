Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:56

Силы ООН покинули девять из двенадцати своих баз в Мали

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Миротворческий контингент ООН, покидающий Мали по требованию его властей, накануне оставил девятую из 12 баз миротворцев в стране, сообщают западные СМИ.

В субботу глава отделения Многопрофильной комплексной миссии по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в городе Гао, расположенном на юго-востоке Мали, передал эту базу в районе Ансонго малийским властям. Ранее на ней был расквартирован контингент из Нигера.

"Это девятая закрытая база из 12, используемых МИНУСМА", - говорилось в заявлении миссии.

В июне военные власти Мали потребовали вывода сил ООН из страны. 30 июня СБ ООН принял резолюцию по прекращению деятельности МИНУСМА и выводу служащих этой миссии из страны до 31 декабря этого года: всего речь шла о 11 тыс. солдат и 1,5 тыс. полицейских.

После этого, в августе, на севере Мали вспыхнули столкновения между военными, повстанцами, в основном из народа туарегов, и джихадистами - за контроль над территорией, которую покидали служащие МИНУСМА. При этом повстанцы не желали, чтобы уходящие миротворцы оставляли свои базы армии Мали, и заявляли, что подобное развитие событий станет нарушением мирного соглашения с Бамако.

В миреВ Мали мятежники после потери стратегического города намерены продолжать борьбуЧитать подробнее

ООН в итоге ускорила вывод своих сил, что вызвало недовольство малийских военных, желающих занять позиции миротворцев сразу после их эвакуации.

Так, 31 октября, когда МИНУСМА ушла из ее лагеря в районе города Кидаль, его немедленно захватили повстанцы. Однако в середине ноября армия Мали после боев вступила в Кидаль, который годами считался оплотом сепаратистов.

В свою очередь лидер малийских мятежников, борющихся за отделение северной части страны, Биляль Шариф пообещал продолжить сопротивление.

В 2012 году туареги подняли восстание в Мали. В 2014 года власти и ряд движений туарегов подписали соглашение о прекращении огня, в 2015 году - мирный договор. Однако дестабилизация ситуации привела к росту активности групп радикальных исламистов, а затем кризис в сфере безопасности перекинулся на соседние Буркина-Фасо и Нигер.

Мали ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль наращивает удары по северу сектора Газа

Представительница Никарагуа выиграла конкурс "Мисс Вселенная"

Представительница Никарагуа выиграла конкурс "Мисс Вселенная"

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль и ХАМАС близки к освобождению заложников и приостановке боевых действий

Обострение палестино-израильского конфликта

ВОЗ намерена эвакуировать всех пациентов и сотрудников больницы Аль-Шифа в Газе

ВОЗ намерена эвакуировать всех пациентов и сотрудников больницы Аль-Шифа в Газе

Силы ПВО пресекли в Богородском городском округе атаку беспилотника на Москву

Байден назвал своей целью сдерживание конфликтов на Украине и в Газе

Байден назвал своей целью сдерживание конфликтов на Украине и в Газе
Обострение палестино-израильского конфликта

Во Франции десятки тысяч человек вышли на акции за прекращение огня в Газе

Спецборт МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел из Каира в Москву

Что произошло за день: суббота, 18 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });