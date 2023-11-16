Комитет турецкого парламента перенес голосование по заявке Швеции на вступление в НАТО

В комитете не назвали срок возобновления обсуждений

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Комитет турецкого парламента по международным делам в четверг отложил голосование по заявке Швеции на присоединение к НАТО. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на председателя комитета Фуата Октая.

"Чтобы все наши законодатели одобрили членство Швеции в НАТО, они должны быть полностью уверены в этом. Мы обсудим все на следующем заседании комитета по этому вопросу", - заявил Октай после нескольких часов дебатов.

Он добавил, что законопроект по заявке Швеции могут вернуть в повестку обсуждения на следующей неделе, но точных сроков не обозначил.

Октай отметил, что при необходимости в комитет могут пригласить шведского посла для прояснения ряда вопросов.

Ранее в четверг сообщалось, что члены комитета парламента Турции по международным делам приступили к рассмотрению вопроса о членстве Швеции в НАТО. Комитет может одобрять законопроекты простым большинством голосов.

Согласно процедуре, сначала протокол о присоединении Швеции к альянсу должен одобрить комитет, затем вопрос перейдет на рассмотрение всего Великого национального собрания Турции. После этого, документ должен подписать президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял государствам альянса, что Швецию нужно принять в блок не позднее встречи глав МИД стран Организации 28-29 ноября.

В конце октября Эрдоган передал на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО. При этом процедуру ратификации еще не провела Венгрия.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. Так, Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.