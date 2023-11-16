Запуск сверхтяжелой американской ракеты Starship перенесли на субботу

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Повторный испытательный запуск в орбитальный полет сверхтяжелой американской ракеты Starship, создаваемой для пилотируемых миссий на Луну и Марс, перенесли с пятницу на субботу из-за технических проблем, сообщил основатель компании-разработчика SpaceX Илон Маск.

"Нам нужно заменить привод решетчатого стабилизатора, поэтому запуск переносится на субботу", - написал он в соцсети X.

Запуск предполагается осуществить со стартовой площадки SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. Полет в непилотируемом режиме продлится полтора часа.

Корабль Ship 25 после отделения от носителя выполнит один виток вокруг Земли. Затем он совершит управляемое приводнение в Тихом океане вблизи Гавайских островов. Первая ступень после старта должна будет упасть в Мексиканский залив.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 25 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой когда-либо созданной ракеты. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Первый тестовый полет Starship, предпринятый в апреле, закончился неудачей. Сверхтяжелая ракета разрушилась при отделении первой ступени. По данным видеосъемки, ракета через несколько минут после старта начала неконтролируемое вращение.