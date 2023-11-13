SpaceX в пятницу готовит повторный тестовый запуск лунной ракеты Starship

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Повторный испытательный запуск в орбитальный полет сверхтяжелой ракеты Starship, создаваемой для пилотируемых миссий на Луну и Марс, планируется предпринять 17 ноября, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Запуск предполагается осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. Полет в непилотируемом режиме продлится полтора часа. Ракета выполнит один виток вокруг Земли. Затем корабль Ship 24 совершит управляемое приводнение в Тихом океане, вблизи Гавайских островов. Первая ступень должна будет упасть в Мексиканский залив.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Первый тестовый полет ракеты, предпринятый в апреле закончился неудачей. Сверхтяжелая ракета Starship разрушилась при отделении первой ступени. По данным видеосъемки, ракета через несколько минут после старта начала неконтролируемое вращение.