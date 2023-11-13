Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

SpaceX в пятницу готовит повторный тестовый запуск лунной ракеты Starship

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Повторный испытательный запуск в орбитальный полет сверхтяжелой ракеты Starship, создаваемой для пилотируемых миссий на Луну и Марс, планируется предпринять 17 ноября, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Запуск предполагается осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. Полет в непилотируемом режиме продлится полтора часа. Ракета выполнит один виток вокруг Земли. Затем корабль Ship 24 совершит управляемое приводнение в Тихом океане, вблизи Гавайских островов. Первая ступень должна будет упасть в Мексиканский залив.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Первый тестовый полет ракеты, предпринятый в апреле закончился неудачей. Сверхтяжелая ракета Starship разрушилась при отделении первой ступени. По данным видеосъемки, ракета через несколько минут после старта начала неконтролируемое вращение.

SpaceX Starship
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Франция ждет решения ЕС поддержать Армению через Европейский фонд мира

В "Молдовагазе" не согласовали проведенный Кишиневом анализ долга за газ из РФ

В "Молдовагазе" не согласовали проведенный Кишиневом анализ долга за газ из РФ

Балерину Илзе Лиепу хотят лишить литовского гражданства

Балерину Илзе Лиепу хотят лишить литовского гражданства

Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел из Каира в Москву

Еще 98 россиян эвакуировались из сектора Газа в Египет

ЦАХАЛ нанес 4,3 тыс. ударов по объектам ХАМАС с начала наземной операции в Газе

В ФРГ обещают значительно расширить помощь Украине в следующем году

В ФРГ обещают значительно расширить помощь Украине в следующем году

ЕС готовит новые индивидуальные и секторальные санкции в отношении России

Экс-премьер Великобритании Кэмерон возглавит МИД страны

Экс-премьер Великобритании Кэмерон возглавит МИД страны
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });