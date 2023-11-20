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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Маск сообщил, что следующий запуск Starship может состояться через 3-4 недели

Маск сообщил, что следующий запуск Starship может состояться через 3-4 недели
Фото: SpaceX / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Третий запуск сверхтяжелой ракеты Starship, создаваемой для миссий на Луну и Марс, может состояться через 3-4 недели, сообщил в понедельник основатель компании-разработчика ракеты SpaceX Илон Маск.

"Ракета Starship для третьего полета должна быть готова к запуску через 3-4 недели" - написал Маск в соцсети X.

Он отметил, что стартовая площадка, с которой в субботу был осуществлен запуск Starship, не требует ремонта и находится в отличном состоянии.

Ранее в субботу SpaceX провела второй запуск ракеты Starship со стартовой площадки Starbase компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. Во время полета первая ступень ракеты после отделения взорвалась в воздухе, с кораблем была потеряна связь примерно через 10 минут после старта.

Многоразовая ракетная система состояла из космического корабля Ship 25 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 122 м, она выше любой другой когда-либо созданной ракеты. Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System.

Тестовый полет проходил в непилотируемом режиме. Планировалась, что в рамках первого полета ракета выполнит один неполный виток вокруг Земли. Затем корабль Ship 25 должен был приводниться в Тихом океане, вблизи Гавайских островов.

Первый тестовый полет Starship, предпринятый в апреле, закончился неудачей. После запуска корабль не смог отделиться от носителя, и по команде Spacex сверхтяжелая ракета самоуничтожилась над Мексиканским заливом через четыре минуты полета.

SpaceX Starship Илон Маск
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