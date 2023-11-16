Самолет с эвакуированными из Газы гражданами Белоруссии прибыл в Минск

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Гуманитарный рейс с белорусскими гражданами, эвакуированными из сектора Газа, прибыл в Минск, сообщила в четверг пресс-служба МЧС Белоруссии.

"Гуманитарный рейс "Белавиа" с эвакуированными из Газы гражданами Беларуси и членами их семей прибыл в Минск", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал МИД Белоруссии, в среду была проведена эвакуация граждан республики и членов их семей из сектора Газа в соседний Египет. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" пересекли 43 человека.