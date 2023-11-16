Сто семь россиян и членов их семей вышли в среду из сектора Газа

Эвакуированные из сектора Газа граждане РФ в автобусе МЧС России у аэропорта Домодедово. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В течение среды границу с сектором Газа пересекли 107 россиян и членов их семей, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"За вчерашний день границу с сектором Газа пересекли 107 соотечественников и членов их семей. Накануне КПП "Рафах" продолжал работать сверх установленного срока. Это позволило оперативной группе МЧС России провести на египетскую сторону дополнительную группу людей", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что сейчас граждане России "в составе автобусной колонны следуют в Каир для дальнейшей доставки в Москву".