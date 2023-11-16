МЧС РФ сообщило, что 12 россиян прошли КПП "Рафах" в четверг

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе Египта с сектором Газа в четверг пересекли 12 граждан РФ, сообщила пресс-служба МЧС России.

"Сегодня пункт пропуска "Рафах" пересекли 12 граждан РФ и членов их семей. Сейчас они на автобусах отправляются в Каир, где развернут оперативный штаб", - говорится в сообщении.

12 ноября МЧС РФ совместно с российскими дипломатами организовали работу по эвакуации российских граждан из сектора Газа.

За пять дней КПП "Рафах" на границе с Египтом и сектором Газа пересекли в общей сложности почти 310 граждан России.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 человек были захвачены в заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа, по палестинским данным, превысило 11 тыс. человек.