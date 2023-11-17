Блинкен призвал снизить напряженность на Западном берегу реки Иордан

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора призвал министра военного кабинета Израиля Бенни Ганца предпринять шаги по деэскалации напряженности на Западном берегу Иордана, сообщает госдеп.

Блинкен призвал Израиль предпринять "позитивные шаги для деэскалации напряженности на Западном берегу, в том числе путем противодействия растущему уровню экстремистского насилия со стороны поселенцев".

Госсекретарь США также рассказал об "усилиях по увеличению и ускорению транзита критически важной гуманитарной помощи в Газу".

Кроме того, Блинкен и Ганц обсудили усилия по предотвращению расширения конфликта и обеспечению освобождения заложников, удерживаемых в Газе.

В то же время, как сообщает телеканал NBC News, сенатор Кори Букер и член палаты представителей Дэн Голдман написали президенту США Джо Байдену письмо с просьбой продолжать оказывать давление на Израиль с целью пресечения насилия со стороны израильских поселенцев против палестинцев на Западном берегу.

"Поскольку ваша администрация неустанно работает над предотвращением расширения этого конфликта, мы пишем, чтобы особо подчеркнуть угрозу, которую насилие на Западном берегу - особенно самосуд со стороны израильских поселенцев - представляет для этих усилий, краткосрочной безопасности Израиля, прав человека палестинцев и долгосрочного регионального мира", - цитирует телеканал письмо законодателей-демократов.

Они заявили, что верят в то, что решение о сосуществовании двух государств остается "единственным подлинным вариантом достижения справедливого, безопасного и процветающего будущего как для израильтян, так и для палестинцев".

"Однако насилие со стороны поселенцев в отношении мирных палестинцев разрушает сами основы доверия и сотрудничества, необходимые для достижения прогресса на пути к созданию двух государств и прочному миру в регионе", - добавили конгрессмены.

Букер и Голдман также попросили президента США обеспечить, чтобы американское оружие, предоставленное Израилю, не использовалось для насилия над поселенцами на Западном берегу.