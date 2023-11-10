Аббас подтвердил, что будет готов взять на себя контроль безопасности в Газе

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Лидер Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас в пятницу заявил, что палестинские власти с Западного берега реки Иордан готовы обеспечить безопасность в секторе Газа после завершения военной операции Израиля, передает газета The Jerusalem Post.

Аббас повторил идею, выраженную ранее другими палестинскими официальными лицами, что ПНА будет готова взять на себя ответственность за безопасность в анклаве, но это может быть реализовано "в рамках комплексного политического решения" палестинского вопроса, затрагивающего палестинские территории на Западном берегу реки Иордан, сектор Газа и Восточный Иерусалим.

"Сектор Газа является неотъемлемой частью государства Палестина, и мы будем нести ответственность за него в рамках всеобъемлющего политического решения как для Западного берега, включая Восточный Иерусалим, так и для сектора Газа", - заявил в пятницу Аббас.

Тема управления в секторе Газа после завершения военной операции Израиля активно обсуждается среди политиков региона и на Западе. С аналогичным заявлением накануне выступил палестинский политик Хусейн аш-Шейх, которого называют преемником Аббаса. Он рассказал, что заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Палестинская национальная администрация, в целом, позитивно относится к возможности взять на себя руководство сектором Газа. Однако, по его словам, палестинцы готовы пойти на это только в том случае, если администрация США примет обязательство содействовать всеобъемлющему политическому решению конфликта палестинцев с Израилем, которое будет включать в себя создание палестинского государства.

Между тем, в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные сохранят контроль над сектором Газа после завершения военной операции в анклаве, и речи о том, чтобы там разместили международные силы, нет.

Нетаньяху в последние дни делает взаимоисключающие заявления насчет будущего сектора Газа, отмечают западные СМИ. Так, ранее в пятницу Нетаньяху заявил американскому каналу Fox News, что Израиль не хочет повторно оккупировать территорию сектора Газа или осуществлять управление анклавом. Однако ранее на этой неделе он также заявлял ABC News, что именно Израиль в течение неопределенного срока будет нести ответственность за ситуацию в области безопасности в секторе Газа после завершения конфликта с ХАМАС.

В то же время, американские официальные лица в последние недели высказывали предложения о том, чтобы безопасностью в Газе занимались международные силы, в частности, военные из соседних арабских стран. Затем управление должно быть возвращено палестинцам, и в Вашингтоне считают, что эту функцию на себя возьмут представители Палестинской администрации Западного берега реки Иордан.

Концепция сосуществования двух государств, реализации которой добиваются палестинцы, предполагает создание палестинской столицы в Восточном Иерусалиме и вывод израильских сил с палестинских территорий Западного берега реки Иордан. В настоящее время, отмечает газета, там проживает порядка 700 тысяч еврейских поселенцев.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в пятницу, что военные продолжили активные действия в секторе Газа: за последние сутки ликвидировала двух командиров элитных подразделений ХАМАС, которые несли ответственность за атаку на Израиль 7 октября.

Говоря о продвижении израильских сил к больнице "Аш-Шифа" в центре города Газа, представитель ЦАХАЛ заявил, что группировка ХАМАС зачастую использует медицинские учреждения и гражданскую инфраструктуру в качестве щита для военных объектов, а также использует кареты скорой помощи для перевозки своих бойцов.

Кроме того, как сообщалось, израильские военные сообщили, что за пятницу захватили ряд ключевых позиций в секторе Газа и ликвидировали 150 бойцов ХАМАС.

Напряженная обстановка сохраняется и на границе Израиля с Ливаном: в пятницу вечером ЦАХАЛ атаковал объекты группировки "Хезболла" на юге Ливана. Израильские военные заявили, что это ответ на запуски по территории Израиля из Ливана за последние сутки. По информации газеты The Jerusalem Post, как минимум три израильтянина пострадали в результате атаки беспилотниками, совершенной из Ливана. Кроме того, по информации израильских военных, ликвидированы семь бойцов "Хезболлы".

Из сектора Газа продолжают поступать сообщения об ухудшении гуманитарной обстановки. В Международном комитете Красного Креста в пятницу заявили, что из-за эскалации конфликта система здравоохранения в палестинском анклаве достигла "точки невозврата", она перегружена и не получает нужного для функционирования снабжения, и небезопасна.

Всего с начала операции израильских военных в секторе Газа погибли свыше 11 тысяч палестинцев, включая 4,5 тысячи детей. Еще почти 27,5 тысяч получили ранения.