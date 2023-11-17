США и их союзники в Европе выступили за размещение сил ООН в послевоенной Газе

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - США и их европейские союзники продвигают план развертывания международных миротворческих сил в секторе Газа после окончания войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, официальные лица США и Европы признают, что остаются большие вопросы о том, будет ли такая операция осуществима в Газе, и признают, что Израиль по-прежнему крайне скептически относится к такому плану.

Однако, по их мнению, даже обсуждение этой идеи может подтолкнуть Израиль задуматься о завершении кампании.

Как уточнили собеседники агентства, обсуждения, сосредоточенные вокруг Совета безопасности ООН, остаются предварительными.

Один из вариантов, рассматриваемых официальными лицами США и Европы, предполагает расширение роли Организации ООН по наблюдению за соблюдением перемирия, которая была впервые создана в 1949 году для содействия выполнению соглашений о перемирии между палестинскими арабами и Израилем после войны 1948 года.

В качестве образца могли бы быть использованы аналогичные структуры ООН по всему миру, в частности, развертывание международных сил на Гаити или для борьбы с исламистской группировкой "Аш-Шабаб" в Сомали, сказали собеседники агентства.

Тем временем израильские официальные лица в разговоре с агентством выразили скептицизм по поводу того, что силы ООН будут эффективны или способны справиться с такой задачей.

Они отметили, что израильским войскам нужно будет входить в Газу и выходить из нее по своему усмотрению, чтобы убедиться, что ХАМАС или любая другая антиизраильская сила не восстанавливается.

Собеседники Bloomberg заявили, что Израиль хочет, чтобы любое вооруженное присутствие на местах состояло из дружественных Израилю государств.