Нетаньяху не уверен, что после операции в Газе там останутся войска Израиля

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные не обязательно будут присутствовать в секторе Газа после окончания операции против группировки ХАМАС.

"Я не уверен, что в секторе будут войска. На самом деле это не особенно необходимо, потому что он мал", - приводит его слова The Times of Israel.

Нетаньяху отметил, что в итоге в секторе должно быть гражданское правительство. Однако, подчеркнул он, Израилю нужны "изменения в культуре любой администрации, управляющей Газой". Глава государства пояснил, что новые власти не должны поддерживать терроризм, а израильские власти не могут принять никого, кто будет разделять цели ХАМАС и требовать уничтожения Израиля.

Тем временем армия обороны Израиля продолжает поиски на территории больницы "Аш-Шифа" информации о заложниках, захваченных ХАМАС. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари пояснял, что военные при обследовании комплекса военные продолжают обнаруживать новые объекты подземной инфраструктуры группировки.

В свою очередь командующий южного военного округа ЦАХАЛ генерал-майор Ярон Финкельман заявил, что силы ХАМАС присутствуют во всех больничных учреждениях анклава, и что группировка "цинично использует больницы, как это было в самом центре "Аш-Шифы".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США и их европейские союзники продвигают план развертывания международных миротворческих сил в секторе Газа после окончания войны. По словам источников, американские и европейские официальные лица признают, что остаются большие вопросы о том, будет ли такая операция осуществима в Газе, и признают, что Израиль по-прежнему крайне скептически относится к этому плану.

До этого телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников передавал, что администрация США все больше расходятся во мнениях с правительством Нетаньяху по поводу того, как идет наступление на ХАМАС и каким должно быть будущее Газы. Так, трения возникают из-за вопроса, кто будет управлять палестинским анклавом после того, как Израиль завершит военную операцию.

7 октября базирующаяся в секторе Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа, по палестинским данным, превысило 12 тыс. человек.