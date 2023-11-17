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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Армия Израиля сообщила о ночных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Израильские военные в ночь на пятницу нанесли авиаудары по многочисленным объектам группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ЦАХАЛ заявили, что удары были нацелены, в частности, на хранилища с оружием в анклаве. Кроме того, в ЦАХАЛ указали, что провели операцию в районе блокпоста ХАМАС на севере Газы, где обнаружили беспилотники и другие виды вооружения.

Согласно заявлению израильской армии, военные также провели бой против членов ХАМАС, которые укрывались в здании школы, несколько бойцов уничтожены.

Между тем, ранее сирийские СМИ сообщали, что израильские военные, предположительно, нанесли авиаудары по ряду объектов в Дамаске и его окрестностях.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа, по палестинским данным, превысило 11,5 тыс. человек.

Хроника 07 октября – 17 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа
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