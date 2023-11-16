Глава Минобороны Израиля сообщил о начале новой фазы наземной операции

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Израиля Йоав Галлант в четверг заявил, что подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) захватили западные кварталы города Газа.

"Он сказал, что ЦАХАЛ закончила захват западной части города Газа, очистила зону от любых оперативников и средств ХАМАС", - сообщает The Times of Israel.

Министр отметил, что теперь военные начинают новую фазу наземной операции. Также Галлант напомнил, что военные в ходе обыска больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа сделали "значительные находки", но не уточнил, в чем их суть.

В среду стало известно, что израильские военные вошли на территорию крупнейшей в секторе Газа больницы "Аш-Шифа". Израиль утверждает, что под больницей оборудован командный пункт ХАМАС. Накануне военные отчитались об обнаружении на территории штурмовых винтовок, гранат, патронов, бронежилетов. В четверг проверку объекта вели служащие спецподразделения ВВС Израиля "Шальдаг" и 36-й дивизии. В ЦАХАЛ заявили, что теперь военные имеют сведения о связи между деятельностью ХАМАС на территории больницы "Аш-Шифа" и заложниками, захваченными ХАМАС в ходе нападения на Израиль 7 октября.

Газета The New York Times, ссылаясь на заявления двух израильских чиновников, сообщила: в Израиле считают, что рейд ЦАХАЛ в больнице "Аш-Шифа" в Газе окажет на ХАМАС давление, вынудив заключить сделку по обмену пленных. По словам источников газеты, Израиль считает, что "группировка лишится ключевого актива" и "будет более склонна к торгу в вопросе о заложниках".

Действия Израиля критиковали страны региона, в ООН выражали обеспокоенность. Однако представитель Совбеза США Джон Кирби в четверг заявил, что в Вашингтоне по-прежнему убеждены в использовании ХАМАС больницы "Аш-Шифа" в качестве центра оперативного управления.

Между тем Палестинский Красный полумесяц сообщил в соцсети X, что израильские танки окружили больницу "Аль-Ахли" в секторе Газа и ведут ожесточенные атаки.

Агентство Bloomberg передает, что командиры ЦАХАЛ, пытаясь избежать жертв среди солдат, не желают отправлять их в сеть подземных туннелей ХАМАС, тянущихся на сотни километров под анклавом. Вместо этого избран вариант с блокированием и обрушением туннелей. ЦАХАЛ задействуют беспилотники для поисков подземной инфраструктуры, а бульдозеры расчищают участки над подземными проходами. Для их уничтожения применяют противобункерные авиабомбы, наземные роботехнические комплексы, служебных собак.

В палестинском провайдере Paltel сообщили, что в секторе из-за нехватки топлива вновь перестала работать мобильная связь и Интернет. Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини подтвердил эту информацию. По его словам, агентству, поддерживающему более 800 тыс. перемещенных лиц в анклаве, грозит полная остановка операций.

В четверг между ЦАХАЛ и движением "Хезболла" прошел более активный, чем накануне обмен ударами. В "Хезболле" заявили, что поразили цели на четырех участках границы, в том числе в Метуле на израильской стороне. В ЦАХАЛ в свою очередь отмечали, что нанесли удар артиллерией по месту пуска противотанковых ракет из Ливана по посту ЦАХАЛ в Мисгав-Аме. Информации о жертвах с той или иной стороны не поступало.

Командующий ВВС Израиля Томер Бар выступил с заявлением, что в штабе есть планы действий и на северном направлении - против "Хезболлы". Бар напомнил, что с начала боевых действий израильские самолеты поразили тысячи бойцов ХАМАС - "на земле и под землей".

Тем временем телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников сообщал, что в администрации США все больше расходятся во мнениях с правительством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу того, как идет военное наступление на ХАМАС, и по поводу того, как две страны представляют себе будущее Газы. Накануне президент США Джо Байден отмечал, что для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке необходимо создание израильского и палестинского государств.