Правительство и армия Израиля начали споры о развитии наступления в секторе Газа

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Правительство и армия обороны Израиля на самых высоких уровнях дебатируют о том, следует ли уже сейчас начинать вторжение в южную часть Газы или нужно дождаться промежуточного соглашения о заложниках, сообщает газета The Jerusalem Post.

Она пишет, что по разным каналам поступали сообщения об условиях, которых на переговорах по заложникам добиваются Израиль и ХАМАС. Это могло бы стать временной сделкой по возвращению значительного числа израильских гражданских заложников и обмена пленными.

Ранее The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного израильского чиновника, писала, что, согласно предварительному соглашению, ХАМАС освободит израильских женщин и детей одновременно с освобождением палестинских женщин и подростков, которые содержатся в тюрьмах Израиля.

The Jerusalem Post пишет, что, "независимо от того, согласится Израиль на сделку, в которой отчаянно нуждается ХАМАС, или нет, даже возможность близости к заключению сделки в настоящее время может замедлить продвижение в южную часть Газы".

Издание отмечает, что, "хотя правительство и ЦАХАЛ заявляли, что хотят уничтожить ХАМАС, они последовательно подчеркивали, что возвращение заложников является равнозначной целью". И если вторжение на юг произойдет, возможно, это "поставит под угрозу аспекты обсуждаемых в настоящее время сделок".

Израилю может потребоваться время, чтобы принять решение, но "бездействие в течение нескольких дней может снизить моральный дух, так что вопрос, скорее всего, не будет оставаться открытым слишком долго", считает газета.

В то же время, как заявил телеканалу CBS премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Израиль ближе к освобождению заложников, захваченных ХАМАС, чем до наземной операции в Газе.

"Мы ближе, чем были до начала наземных действий, потому что наземные действия оказали давление на ХАМАС, - сказал Нетаньяху, и добавил: "Временное прекращение огня будет, если мы сможем вернуть наших заложников".