Европейские источники рассказали, кто в ЕС против переговоров о принятии Украины

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Предложение Еврокомиссии (ЕК) от 8 ноября начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС пока не имеет консенсуса среди государств-членов Евросоюза, сообщает издание EUobserver со ссылкой на европейского дипломата.

Главы государств и правительств должны рассмотреть эту рекомендацию на саммите ЕС 14-15 декабря. Как отмечает СМИ, Венгрия уже высказалась против решения о переговорах с Украиной.

По утверждению источника EUobserver, она не единственная страна ЕС, у которой есть возражения против такого шага.

"Конечно, Австрия будет создавать препятствия, но она будет прикрываться Венгрией", - приводит издание слова неназванного дипломата ЕС.

"Несмотря на свою новую риторику, Франция на самом деле не хочет, чтобы Украина была в ЕС, а Германия ведет циничную игру", - продолжил источник свой комментарий.

По его мнению, у Берлина есть свой корыстный интерес в этом раскладе сил. "Они (Германия) хотят навязать изменения в договоре о Евросоюзе во имя расширения, такие как, например, голосование квалифицированным большинством. Изменения дадут Берлину больше власти, но немцы на самом деле не верят, что Украина присоединится", - пояснил анонимный дипломат.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила 8 ноября, что Еврокомиссия рекомендует Совету ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз при выполнении Киевом и Кишиневом ряда условий.

Ожидается, что лидеры ЕС примут решение в отношении рекомендаций ЕК на заседании декабрьского Европейского совета.

По словам фон дер Ляйен, Украина уже выполнила 90% требований, которые выдвинул ЕС в прошлом году. "Основной прогресс достигнут в плане конституционно-судебной реформы, антикоррупционной программы, противодействия отмыванию денег, общественной жизни, закона о СМИ, а также по вопросу национальных меньшинств", - сказала глава Европейской комиссии.