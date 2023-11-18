Орбан считает, что Украине очень далеко до вступления в ЕС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь выразил несогласие с предложением Еврокомиссии начать переговоры с Украиной о ее вступлении в ЕС, сообщают в субботу европейские СМИ.

"Нашей задачей будет также исправление ошибочного обещания (со стороны Брюсселя - ИФ) начать переговоры, так как Украина сейчас находится на расстоянии во много световых лет от ЕС", - сказал Орбан.

Выступая на съезде своей партии "Фидес", он также отметил, что Евросоюз надо "менять", и выразил недовольство, в частности, миграционной ситуацией в Европе.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 8 ноября, что ЕК рекомендует Совету ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз при выполнении Киевом и Кишиневом ряда условий.

Ожидается, что лидеры ЕС примут решение в отношении рекомендаций ЕК на заседании декабрьского Европейского совета.

По словам фон дер Ляйен, Украина уже выполнила 90% требований, которые выдвинул ЕС в прошлом году. "Основной прогресс достигнут в плане конституционно-судебной реформы, антикоррупционной программы, противодействия отмыванию денег, общественной жизни, закона о СМИ, а также по вопросу национальных меньшинств", - сказала глава Европейской комиссии.