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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Абхазия усиливает контроль за потреблением электроэнергии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Абхазии ужесточают меры по противодействию майнингу криптовалют, правоохранительным орагнам поручено изымать аппараты для майнинга и утилизировать их, сообщил глава администрации Сухума Беслан Эшба.

"С начала ноября из-за энергодефицита электроэнергия в Абхазию поставляется из России на коммерческой основе", - сказал Эшба на заседании оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты. На это, по его словам, из республиканского бюджета расходуются многомиллионные суммы.

"В этой связи контроль за потреблением и расходованием электроэнергии усилен", - сказал он.

Глава администрации города поручил проводить внезапные совместные рейды по промышленным объектам и частным домовладениям, выявлять места, где установлено оборудование для производства криптовалюты.

Он отметил, что к рейдовым мероприятиям оперативного штаба привлекаются специалисты Госстандарта, Сухумского управления электросетями, сотрудники Управления внутренних дел и районных управ.

Ранее вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган сообщила, что для покрытия дефицита с 5 ноября в Абхазию осуществляются поставки электроэнергии из России на коммерческой основе. Она отметила, что с 2020 года по первый квартал 2023 года Россия бесплатно поставила Абхазии электричество стоимостью около 6 млрд рублей.

"Энергетическую проблему в Абхазии не решить за счет российской социальной помощи, стране за электричество придется платить", - сказала Озган.

Вице-премьер сообщила, что "первый контракт заключен с компанией "Интер РАО" на 30 млн кВт/ч на 135 млн рублей".

"Сформирован второй контракт на поставку электроэнергии в объеме 50 млн. кВт/ч суммарной стоимость 200 млн рублей. Нам еще предстоит решить вопрос покрытия энергодефицита в декабре, мы определяемся в подходах к решению данного вопроса и соответствующие решения будут приняты", - сказала вице-премьер.

Она добавила, что часть объема энергодефицита первого квартала 2024 года предусмотрена в согласованном с Россией плане мероприятий и будет осуществляться рамках социальной поставки, а вопрос дополнительных поставок будет решаться в рамках переговоров.

По предварительным данным Минэкономики республики, на покрытие энергодефицита Абхазии потребуется около 900 млн рублей.

По данным абхазской энергетической компании "Черноморэнерго", Абхазия потребляет в год порядка 3 млрд кВт/ч электроэнергии, из них 2 млрд кВт/ч она получает от Ингурской ГЭС, расположенной на абхазо-грузинской границе.

Из-за отсутствия в городах и районах республики централизованного отопления, а также газоснабжения, электроэнергетическая инфраструктура Абхазии в осенне-зимний период испытывает повышенные нагрузки на сети, что приводит к частым авариям на подстанциях и ЛЭП.

Абхазия
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