Россия начала снабжать западную и центральную Абхазию электроэнергией

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Западная и центральная части Абхазии с воскресенья обеспечиваются электроэнергией из РФ, сообщает пресс-служба абхазской энергетической компании "Черноморэнерго".

"С 0:00 часов 5 ноября осуществляется поставка электроэнергии из Российской Федерации в энергосистему Абхазии. Переток обеспечивает энергоснабжение западной и центральной части республики", - говорится в сообщении.

Восточные районы Абхазии по-прежнему обеспечиваются электричеством от ИнгурГЭС.

"В связи с понижением уровня воды в Джварском водохранилище и недостаточностью притока воды возможны ограничения на подачу электричества по всей территории республики", - уточняется в сообщении "Черноморэнерго".

В осенне-зимний период Абхазия традиционно сталкивается с энергодефицитом, несмотря на введенный запрет майнинга криптовалюты. Из-за отсутствия в городах и районах республики централизованного отопления, а также газоснабжения, электроэнергетическая инфраструктура Абхазии испытывает повышенные нагрузки на сети, что приводит к частым авариям на подстанциях и ЛЭП.

Ингурская ГЭС, питающая Абхазию, расположена на границе Абхазии и Грузии. Гидроагрегаты находятся на абхазской стороне, плотина - на грузинской. Больше половины (60%) вырабатываемой энергии потребляет Грузия, 40% - Абхазия.