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Зарубежные инвесторы вывели с рынка акций КНР 75% средств, вложенных в январе-июле

Зарубежные инвесторы вывели с рынка акций КНР 75% средств, вложенных в январе-июле
Фото: АР/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Глобальные инвесторы за последнее время вывели уже свыше 75% денежных средств, которые они вложили в фондовый рынок Китая в январе-июле, продав акции на сумму свыше $25 млрд, несмотря на усилия Пекина по восстановлению доверия ко второй по величине экономике мира, пишет Financial Times.

Мировые инвесторы скупали китайские акции рекордными темпами в январе, ожидая восстановления экономики после того, как страна отказалась от политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Однако в последние месяцы иностранные фонды закрывают свои позиции из-за растущей обеспокоенности относительно кризиса ликвидности в секторе недвижимости и разочаровывающие экономические показатели.

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Чистый приток иностранной валюты на фондовый рынок страны достиг пикового значения в 235 млрд юаней ($32,6 млрд) в начале августа на фоне обещаний властей КНР обеспечить более существенную поддержку экономике. Однако сейчас показатель упал на 77% до 54,7 млрд юаней, по расчетам FT.

Это способствовало снижению фондового индекса CSI 300 более чем на 11% в долларовом выражении в этом году по сравнению с ростом основных индикаторов рынков Японии, Южной Кореи и Индии на 8-10%.

По оценке Goldman Sachs, нетто-приток средств на рынки Индии и Южной Кореи в этом году составил $12,3 млрд и $6,4 млрд соответственно.

Тем не менее, аналитики ожидают улучшения ситуации на китайском рынке акций в 2024 году, хотя уровень их оптимизма разнится. Так, в Goldman Sachs ожидают повышения CSI 300 к концу следующего года примерно на 17% с текущего уровня благодаря росту корпоративных прибылей.

Эксперты Morgan Stanley прогнозируют подъем китайского рынка на 7,5% в течение следующих 12 месяцев. При этом они предупредили, что не могут исключить дальнейшего оттока инвестиций из Китая, если власти страны не предпримут шаги по более активной поддержке экономического роста.

Китай
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